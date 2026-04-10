La reunión se llevó a cabo en el domicilio que el músico compartió con su esposa sobre la Avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Durante más de dos horas de conversación, el clima estuvo marcado por la emoción y el recuerdo. En ese contexto, Laura Escalada no solo aceptó la propuesta, sino que además reafirmó su entusiasmo con un gesto cargado de simbolismo, donó a Marcelo González la placa que hasta entonces se exhibía en la entrada de la vivienda.

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Dicha placa había sido otorgada a la familia por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 1995. Su inscripción destaca: “Aquí habitó quien por su talento trascendió las fronteras de la Patria hasta lograr consagración internacional”, en referencia al legado universal de Astor Piazzolla.

Según se informó, la pieza será colocada en el foyer del Teatro Tronador, en Mar del Plata, ciudad natal del músico, consolidando así un espacio que no solo llevará su nombre, sino que también exhibirá un símbolo tangible de su historia.

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El emotivo encuentro finalizó con el compromiso de ambas partes de impulsar en conjunto distintas propuestas y actividades artísticas, con el objetivo de mantener vivo el legado de Astor Piazzolla y acercar su obra a nuevas generaciones desde uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

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