El Concejo Deliberante declaró de interés la realización de la XXIII edición de la Fiesta Provincial de Mar del Plata, tradicional evento cultural, social y turístico que se llevará a cabo el viernes 17 y sábado 18 en la Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio, con la participación de más de 50 representantes de fiestas populares bonaerenses.

Ads

La normativa se entregó como reconocimiento al esfuerzo y compromiso en la recuperación de esta celebración, ausente por 13 años, y que regresa para promover la identidad local y fortalecer los lazos comunitarios. La distinción fue entregada a los organizadores, encabezados por Laura Leguizamón, durante un acto en el recinto del Concejo, a instancias del concejal Daniel Núñez.

Leguizamón recibió la resolución y agradeció porque “después de 13 años, devolvimos a General Pueyrredon el brillo de esta fiesta, que empezó en 1989, con José Ibáñez y luego con su hijo, Jorge. Estamos heredando una hija, que es esta fiesta y que viene a demostrar que no es un evento de cosificación, sino que es de representación y de inclusión”.

Ads

Puede interesarte

“Estamos aportando un granito de arena a la cultura de la ciudad, difundiendo su historia y la del Partido en su conjunto”, señaló la organizadora de la fiesta.

Se adelantó que esta nueva edición marcará un hito de especial trascendencia, al integrar expresiones culturales provinciales y elegir nuevos representantes en un marco de inclusión y reconocimiento.

Ads

Por su parte, Núñez señaló que “estamos reconociendo su historia, sus momentos de brillo como parte de una cartelera muy nutrida de actividades de lo que es una industria sin chimeneas, como lo es el turismo. Será un momento de encuentro, de acercamiento. Todos valoramos el esfuerzo que están haciendo. Mar del Plata es la ciudad más linda del mundo y todos estamos muy orgullosos de vivir acá”.