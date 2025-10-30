Luego del encuentro encabezado por el presidente Javier Milei con gobernadores en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni brindó una breve conferencia en la que no aceptó preguntas de la prensa y donde reafirmó los lineamientos centrales del plan económico y político del Gobierno para la segunda mitad del mandato. En sus declaraciones, Adorni destacó la necesidad de avanzar con “reformas estructurales” y “consolidar el equilibrio fiscal” como base para el crecimiento.

Antes de definir los lineamientos, el vocero agradeció a los gobernadores que estuvieron presentes y destacó el interés del Gobierno de “trabajar con todos”, a la vez que resaltó la presencia del gabinete durante la reunión que se realizó hoy en Casa Rosada.

Entre los ejes centrales, Adorni subrayó que “la prosperidad económica vendrá solo de la mano del sector privado” y que para ello es indispensable “aumentar la inversión, proteger la propiedad privada -porque es un pilar básico para estimular la inversión y para convivir pacíficamente en sociedad- y generar las condiciones para el crecimiento de los salarios, que vendrá de la mano, por supuesto, de la inversión y del aumento de la productividad”.

En ese sentido, el vocero cuestionó los modelos distributivos anteriores: “Hay que aumentar la riqueza para terminar con la famosa estafa de la redistribución de la nada misma. Se le llamaba redistribución de la riqueza, pero no era ni más ni menos que distribuir o multiplicar la miseria”.

Adorni también remarcó que el país tiene una “oportunidad histórica de convertirse en un gigante en energía, en minerales, en tecnología, en turismo y en tantos otros rubros. Si los impulsamos, cada provincia argentina puede ser una potencia en sí misma”.

El plan oficial se articula con el proyecto de ley de presupuesto 2026, que según el vocero “garantiza el equilibrio fiscal y por lo tanto la sustentabilidad de cada una de estas premisas. Sin equilibrio fiscal, sin un Estado eficiente que no incurra en gastos excesivos, la iniciativa privada se asfixia bajo el peso del sobredimensionado de lo público”.

En cuanto a la agenda legislativa, Adorni anticipó que “el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal”. Sobre la reforma tributaria, señaló que “va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”. Con relación a la modernización laboral, explicó que “va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad”.

Por último, se refirió a la reforma penal como herramienta para garantizar derechos fundamentales: “La reforma del Código Penal es para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada, que como les dije anteriormente, es parte de la columna vertebral del crecimiento. Como siempre decimos: el que las hace, las paga”.