El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que se reunirá este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, tras la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrada en Alaska, que finalizó sin un acuerdo para detener los combates en Ucrania.

Tras mantener conversaciones telefónicas con Zelenski y otros líderes europeos, Trump expresó en sus redes sociales: “La mejor forma de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se cumple”. Esta postura coincide con declaraciones previas de Putin, quien ha manifestado que Rusia busca un acuerdo a largo plazo que contemple los intereses de Moscú, en lugar de una tregua temporal.

Zelenski, quien no fue invitado a la cumbre en Alaska, describió su conversación telefónica con Trump como “larga y significativa”. Agradeció la invitación para un encuentro presencial en Washington, donde, según sus palabras, discutirán “todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra”. Esta será la primera visita de Zelenski a Estados Unidos desde que Trump lo criticó públicamente por ser “irrespetuoso” durante un encuentro en la Oficina Oval el 28 de febrero.

Por su parte, Trump confirmó la reunión en la Casa Blanca y afirmó que, “si todo sale bien, entonces programaremos una reunión con el presidente Putin”. Este viernes, Trump recibió a Putin en territorio estadounidense por primera vez en una década, aunque no proporcionó detalles específicos sobre las discusiones, limitándose a declarar que “fue muy bien”.

Antes de la cumbre en Alaska, Trump había advertido sobre “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no aceptaba poner fin a la guerra.

