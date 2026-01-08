La única sobreviviente del brutal y fatal choque en Chajarí, Entre Ríos, en el que murieron cuatro de sus familiares, falleció tras permanecer internada varios días en el hospital con el 95% de su cuerpo quemado.

Se trata de Astrid Raquel Martínez, de 17 años y el miércoles las autoridades del Hospital San Martín de Paraná confirmaron que la adolescente falleció luego de 48 horas de agonía, debido a que sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo producto del accidente ocurrido este fin de semana sobre la ruta 14 en el acceso a Chajarí, donde murieron su madre, sus dos hermanas y su tío.

Medios locales confirmaron que viajaban desde General Roca, en Río Negro, hacia Misiones por vacaciones pero, a metros del ingreso a la ciudad de Chajarí, el auto Volkswagen Suran en el que se movilizaban rozó el guardarraíl, volcó y se incendió.

Cuando personal policial y bomberos acudieron al lugar constataron los cuerpos calcinados de Carmen Techeira (44), sus hijas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), y su hermano David Techeira (30).

Astrid era la única que logró sobrevivir, pero los médicos indicaron que su pronostico era muy grave debido a que presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo, por lo que sus días en el hospital estuvo en coma y con respirador artificial.

Pese al labor médico, se confirmó que la adolescente falleció frente a la gravedad en su estado de salud.

Fuente: NA