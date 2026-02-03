Las primeras evaluaciones técnicas realizadas por Metrogas en la vivienda de Villa Devoto, donde una niñera y dos niños murieron por intoxicación con monóxido de carbono, revelaron graves deficiencias en el sistema de ventilación del calefón.

Según informaron fuentes de la empresa, de manera preliminar se constató que la ventilación del artefacto estaba obstruida por escombros, lo que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono en el interior del domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 18, cuando personal de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras un llamado al 911 realizado por la madre de los niños, de 2 y 4 años, quien alertó que las tres personas se encontraban inconscientes dentro del departamento.

La mujer falleció en el lugar, mientras que los menores fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde posteriormente se confirmó su muerte.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, conducida por Marcelo Roma, y se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

Fuente: NA