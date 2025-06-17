La UNMdP y la Suprema Corte de Justicia firmaron un convenio para preservar las casas Villa Devoto y Quinta de Bary
El proyecto contempla la puesta en valor y refuncionalización de uno de los patrimonios arquitectónicos más relevantes de la ciudad.
El proyecto contempla la puesta en valor y refuncionalización de uno de los patrimonios arquitectónicos más relevantes de la ciudad.
Una niñera y dos niños murieron por intoxicación con monóxido de carbono en una vivienda del barrio porteño.
El informe preliminar de las pericias revelaron la causa del fallecimiento de los cuatro adultos y una nena de 4 años. El único sobreviviente es un bebé de un año.