Tragedia en Ruta 2: murió un ciclista y el conductor se entregó tras darse a la fuga
Un joven de 29 años, identificado como Nicolás Salinas, falleció luego de ser embestido por un vehículo en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 390, en dirección a Mar del Plata.
El hecho ocurrió cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil colisionó contra una bicicleta en la que circulaba la víctima. Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el ciclista —de unos 20 y tantos años— se encontraba en presunto estado de ebriedad al momento del impacto. Tras el choque, el conductor se dio a la fuga.
Horas más tarde, el titular del vehículo se presentó de manera voluntaria en el Destacamento Vial Camet, donde entregó el automóvil, que permanecía guardado en el garaje de su vivienda. En ese marco, la Policía procedió al secuestro del rodado y del teléfono celular del implicado.
De acuerdo a lo informado por el fiscal Germán Vera Tapia a El Marplatense, al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Además, se le practicó una extracción sanguínea, cuya pericia fue programada para el próximo 7 de abril.
El imputado fue notificado de la causa, se negó a prestar declaración y quedó aprehendido. La Fiscalía solicitó la conversión de la aprehensión en detención, trámite que actualmente se encuentra en análisis en el Juzgado de Garantías N°1, aún sin resolución.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del siniestro.
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