El fiscal Germán Vera Tapia llegó al lugar del trágico accidente, que se cobró dos vidas y dejó varios heridos, tras el vuelco de un micro de larga distancia con destino a Mar del Plata.

Al respecto, señaló que “el colectivo venía desde Florencio Varela, con personas que iban a un congreso en el Hotel Provincial que se está desarrollando en este momento”. El siniestro se produjo en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2.

Preliminarmente, contó que el chofer declaró que “había esquivado un auto por una mala maniobra, pero aparentemente, según lo que está diciendo Científica, no fue así. En primera instancia, parecería que no dobló en la curva, como si se hubiese dormido manejando o algo parecido”.

Respecto a las víctimas, contó que “en principio serían dos: una persona que quedó por fuera del vehículo y la otra estaría dentro del micro. Estuvimos mucho tiempo chequeando el listado porque había dos personas ‘desaparecidas’, pero finalmente se determinó que no habían subido, así que están cada una en su lugar de origen”.

La persona no identificada “también sería una mujer, todavía no lo sé. Cuando levanten el colectivo, que ya está llegando la grúa, vamos a poder certificarlo”, agregó.

En cuanto al control de alcoholemia, dijo que “se hizo, y dio negativo. Sobre los descansos, todavía no tengo la información. En principio sí: eran dos choferes, uno manejando y otro de acompañante. Eso estaría en regla, pero todavía no lo tengo confirmado. Los choferes están a disposición de la fiscalía para declaración, supongo que ya mañana, y después veremos la situación procesal”.

Sobre los heridos, remarco que “en la lista tengo 28 en General Pirán, 12 en Coronel Vidal y 4 en el HIGA. Los del Hospital Interzonal eran los más graves, pero están fuera de peligro”.

Por último, indicó que “ahora están esperando que llegue la grúa de AUBASA, que es la que va a levantar el micro. No sé cómo van a hacer, porque está muy hundido en el zanjón, pero van a intentarlo al menos. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro y están haciendo todo el trabajo”.

