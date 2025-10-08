Tragedia en la ruta: un menor de 2 años murió tras un violento choque camino a Mar del Plata
Personal de bomberos, Defensa Civil y el SAME trabajan en el lugar.
Un dramático accidente ocurrió este miércoles por la mañana cuando un vehículo Ford Ka, conducido por una mujer de 32 años, colisionó contra un poste de alumbrado público mientras circulaba desde Santa Clara del Mar hacia Mar del Plata.
Por circunstancias que aún se investigan, el impacto fue de tal magnitud que el auto se partió en dos. A raíz del siniestro, un menor de apenas 2 años perdió la vida en el lugar.
En el sitio trabajan efectivos de Bomberos, personal de rescate y fuerzas policiales para determinar las causas del choque y asistir en las tareas de remoción.
La escena, sobre la traza que une ambas localidades, generó una profunda conmoción entre los automovilistas y vecinos que se acercaron al lugar.
