Un micro que iba hacia la Costa Atlántica por la ruta despistó esta madrugada a la altura de Castelli y como consecuencia del incidente murió el chofer de la unidad.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 184. La unidad de la compañía PlataBus salió de la calzada y terminó dentro de una zanja en la banquina.

Según confirmaron fuentes del caso a Clarín, el conductor se descompensó cerca de la 1 de la mañana de este domingo 20 de octubre, cuando circulaba por la ruta 2 a la altura de Castelli.

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Por ese motivo, perdió el control de la unidad y se desvió hacia la banquina, donde el micro terminó dentro de una zanja.

El conductor llegó a ser trasladado al Hospital de Castelli por los equipos de emergencias, pero finalmente murió.

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Los 14 pasajeros que viajaban en el ómnibus fueron derivados al mismo centro de salud. Estaban mojados, ya que debieron caminar por la zanja para salir de la unidad, pero no tenían heridas de gravedad. Cerca de las 3 la mañana fueron dados de alta.

Por el siniestro, inicialmente Aubasa reportó inicialmente el corte de la ruta en el sentido a Mar del Plata, pero pasado el mediodía lo actualizó a una reducción de calzada.

Fuente: Clarín