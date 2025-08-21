Un hombre murió en la madrugada de este jueves tras un accidente ocurrido en la intersección de Ruta 11 y Niza, ingreso a Santa Clara. El hecho se registró alrededor de la medianoche, cuando personal policial constató la presencia de un masculino mayor de edad tendido sobre el boulevard, a pocos metros de una moto Corven 150cc.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, no se observaron otros vehículos involucrados en el siniestro. La principal hipótesis es que la víctima perdió el control del rodado por causas que aún son materia de investigación y terminó golpeando contra el asfalto.

El hombre, que hasta el momento no fue identificado, falleció en el lugar. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°11, bajo la calificación de "muerte por accidente".

Ads

Puede interesarte

Ads