Un grave accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 503, en cercanías del predio del Grupo de Artillería Antiaéreo 601, en el límite entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

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Por causas que todavía son materia de investigación, una motocicleta de 125 cilindradas que circulaba por la zona perdió el control y terminó impactando contra una columna de alumbrado ubicada en el cantero central de la ruta.

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Tras el choque, personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar. Al arribar, constataron que el conductor, un hombre de 50 años, había fallecido en el acto debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la mujer de 42 años que viajaba como acompañante, murió minutos después mientras era asistida por médicos.

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En el sitio trabajaron efectivos policiales y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias para determinar cómo se produjo el siniestro. La investigación busca establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo y reconstruir la mecánica del impacto.

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