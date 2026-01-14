Un joven operario de 23 años perdió la vida este martes tras un trágico accidente laboral ocurrido en el playón de la empresa Transportes 25 de Mayo SRL, ubicado en avenida Constitución al 10.250, en la cabecera de la avenida 25 de Mayo.

Por causas que son materia de investigación, un colectivo que realizaba maniobras internas para la recarga de combustible avanzó dentro del predio y aplastó a la víctima con el eje trasero de la unidad, provocándole la muerte en el acto. El impacto le ocasionó gravísimas lesiones en la cabeza, incompatibles con la vida.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima era un trabajador reciente del lugar y se encontraba desarrollando tareas vinculadas al cargado de gasoil. Testigos señalaron que el hecho fue sumamente violento, quedando el cuerpo irreconocible. Pese al rápido arribo de una ambulancia, el personal médico constató el fallecimiento en el lugar.

Tras el siniestro, el sector fue cerrado de manera preventiva para permitir el trabajo de peritos y personal policial, mientras que la Justicia inició las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del hecho y eventuales responsabilidades.

La causa fue caratulada como “Homicidio Culposo” y quedó a cargo de la UFIJE N° 11 de Mar del Plata. El imputado es un joven de 19 años, conductor de la unidad involucrada, quien fue notificado de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, sin que se adopten medidas restrictivas de la libertad por disposición de la autoridad judicial interviniente. Según información oficial la autopsia se realizará a las 14hs.

