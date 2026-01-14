El joven fallecido que perdió la vida este martes en un trágico accidente laboral ocurrido en el playón de la empresa Transportes 25 de Mayo SRL fue identificado como Tomás Cabral, un operario temporal.

Según las primeras reconstrucciones, por causas que aún son materia de investigación, un colectivo que realizaba maniobras internas para la recarga de combustible avanzó dentro del predio y aplastó a la víctima con el eje trasero de la unidad. El impacto le provocó gravísimas lesiones en la cabeza, incompatibles con la vida, por lo que falleció en el acto.

De acuerdo a los datos recabados en el lugar, Cabral era trabajador reciente de la empresa y se encontraba desempeñando tareas vinculadas al cargado de gasoil al momento del siniestro. Testigos señalaron que el hecho fue sumamente violento, quedando el cuerpo irreconocible. Si bien una ambulancia arribó con rapidez, el personal médico solo pudo constatar el deceso.

Tras conocerse la identidad de la víctima, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional y su seccional Mar del Plata expresaron su profundo pesar mediante un comunicado, en el que lamentaron el fallecimiento del joven operario y extendieron sus condolencias a familiares y seres queridos, acompañando el mensaje con una imagen de luto.

En el lugar trabajó personal policial y peritos, mientras la Justicia investiga las responsabilidades, la situación laboral en la que se encontraba el joven en la empresa dirigida por Juan Inza y las condiciones de seguridad en las que ocurrió el accidente. La causa quedó caratulada como muerte por accidente laboral.

