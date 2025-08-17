El accidente, que obligó a la neutralización de la competencia, ocurrió en la séptima vuelta de una carrera pactada a 20 minutos más un giro. De acuerdo con los primeros informes, el vehículo de Álvarez habría sufrido una falla en el sistema de frenos.

El Cronos terminó impactando contra las defensas y el piloto salió por sus propios medios. Luego fue llevado al centro médico más cercano para efectuarle los estudios de rutina.

"Juan Ignacio Álvarez"



Por el accidente que protagonizó durantr la carrera de la categoría Fiat Competizione en el autódromo Parque de General Roca.

Tras pisar el pianito del circuito, el auto perdió el control, comenzó a volcar y dio varias vueltas en el aire antes de impactar contra la barrera de contención. El ingreso del auto de seguridad fue inmediato, mientras el personal médico del circuito acudía a asistir al piloto.

Aunque no se difundió un parte oficial, la información proporcionada por su entorno confirmó que el piloto estaba fuera de peligro, lo que trajo tranquilidad tanto a sus colegas como al público.

La competencia, que se reanudó tras varios minutos de interrupción, tuvo como ganador a Daniel Cosenza, quien partió desde la primera fila y mantuvo el liderazgo durante toda la prueba al mando del Fiat número 6.

Fuente: Infobae