El cuerpo de un hombre de 49 años fue hallado este lunes por la mañana en el río Quequén Salado, luego de más de trece horas de búsqueda en la zona conocida como La Olla, al pie de la cascada Cifuentes, el salto de agua más alto de la provincia de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Cristian Emmanuel Klein García, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, quien se encontraba trabajando en Tres Arroyos.

Según el relato brindado a las autoridades, en medio de la jornada calurosa Klein decidió arrojarse al agua para nadar. Tras avanzar unos metros comenzó a hundirse y desapareció de la superficie. De inmediato se dio aviso al 911 y se montó un operativo de búsqueda.

Participaron efectivos del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego y Bomberos Voluntarios de Oriente, quienes realizaron rastrillajes en el agua mediante barridos con sogas y ganchos hasta localizar el cuerpo en el lecho del río. Tras la extracción se dio intervención a la Policía Científica.

La fiscalía interviniente ordenó la realización de la autopsia y dispuso el cambio de carátula a “Averiguación causal de muerte”.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Fuente: Dib