El número de víctimas fatales por el accidente ocurrido en la provincia de Herat, al oeste de Afganistán, se elevó a 79 tras la muerte de dos heridos en las últimas horas, confirmaron autoridades del gobierno talibán interino.

El siniestro se produjo el martes por la noche en el distrito de Guzara, cuando un autobús con afganos deportados de Irán impactó primero contra una motocicleta y luego contra un camión de combustible, lo que generó una explosión e incendio que consumió por completo los vehículos.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, 19 de las víctimas eran niños. El médico jefe del hospital militar de Herat señaló que muchos cuerpos quedaron tan calcinados que resultan irreconocibles. Solo tres personas lograron escapar del autobús, aunque con quemaduras graves.

Testigos describieron escenas desesperantes. “Había mucho fuego y gritos. No pudimos acercarnos a más de 50 metros”, relató Akbar Tawakoli, de 34 años. Otro vecino aseguró que la mayoría de los pasajeros eran mujeres y niños.

El autobús trasladaba a repatriados afganos hacia Kabul, en medio de la creciente presión de Irán y Pakistán para expulsar a refugiados. Según datos de la ONU, más de 1,5 millones de afganos regresaron forzosamente a su país en lo que va del año, enfrentando pobreza, desempleo y escasa asistencia humanitaria.

El gobierno talibán abrió una investigación sobre lo ocurrido. La agencia estatal Bakhtar calificó al hecho como uno de los accidentes más mortales de Afganistán en los últimos años, en un país donde los siniestros viales graves son frecuentes debido a las malas condiciones de las rutas y la falta de controles.

Fuente: Al Jazeera