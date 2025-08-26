En concordancia a las medidas que tomó ADUM la semana pasada, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) anunció un nuevo cese total de actividades para este miércoles y jueves en todas las instalaciones de la casa de altos estudios.

Estas acciones son realizadas en respuesta a la situación actual que atraviesa el sector universitario y esta nueva protesta se suma a otras que se han venido aplicando desde el regreso de las vacaciones de invierno.

El último paro se llevó adelante el jueves pasado, pero en esa ocasión estuvo motivado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Mar del Plata (ADUM), que además organizó al día siguiente un “semaforazo” en la intersección de la avenida Independencia y Peña.

En paralelo, el viernes ADUM también dio a conocer un nuevo cronograma de medidas de fuerza que se desarrollarán durante las próximas dos semanas. Las actividades incluyen hoy una radio abierta en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, un paro total de actividades mañana, clases públicas en diversos espacios el 1 de septiembre y un paro con marcha universitaria el 2 de septiembre, con concentración en la Facultad de Medicina y posterior movilización hacia el centro de Mar del Plata.

Por otro lado, en cuanto al comunicado de APU, manifestaron que se tratará de “un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todas las instalaciones de la UNMdP”, y remarcaron que “si la gestión no ofrece soluciones, reafirmamos nuestra lucha".

