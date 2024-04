En el contexto de una sesión tensa, con cruces entre el oficialismo, la oposición y los trabajadores municipales, finalmente el Ejecutivo hizo valer su peso en el Concejo Deliberante y se aprobó la ordenanza que llama a la licitación del estacionamiento medido, algo que era resistido por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

El proyecto del Gobierno local contó con los votos del interbloque oficialista integrado por Vamos Juntos, la UCR y la Coalición Cívica, más los ediles de Crear Más Libertad. Por su parte, los concejales de Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense votaron en contra.

De esta manera, una vez que se logre la licitación, será una empresa la encargada de cobrar el servicio, que hasta el momento era recaudado directamente por la Municipalidad. Los cuestionamientos principales estaban relacionados con el canon que la empresa debe pagar, muy alejados de las horas mensuales que se cobran actualmente, según denunciaron los trabajadores.

Según el pliego, la zona estacionamiento medido seguirá siendo la actual, delimitada por las calles 25 de Mayo, España, avenida Colón y Buenos Aires. Sin embargo, se especula que el Ejecutivo analiza la posibilidad de ampliarla.

Otra cuestión que organiza el proyecto es la habilitación de una plataforma informática que le facilite el pago del servicio a los usuarios, pero también un sistema que sirva de control para el debido cumplimiento del tiempo determinado para cada vehículo.

BANCA 25

Tras su fuerte reclamo, finalmente trabajadores del STM lograron exponer en la Banca 25 durante la Sesión Ordinaria en el Concejo Deliberante por la licitación para el estacionamiento medido.

Durante la agitada jornada en el Palacio Municipal, el Sindicato de Trabajadores Estatales se manifestó en contra de la propuesta, sumado a otras problemáticas que han estado en el foco durante los últimos días, como por ejemplo el "vaciamiento" del área.

En ese sentido, Verónica Maio, secretaria de Higiene y Seguridad del STM expuso: "No puedo dejar de hacer mención cómo llegamos a esto. Hicimos los pasos previos, lo solicitamos en un principio por nota, después por mail y nos indicaron por ese medio que no nos daban lugar, que nos dejaban para otra ocasión. Que el poder Legislativo no considere necesaria la palabra de los trabajadores sobre este tema. Los pedidos los hicimos en dos momentos distintos, uno en la Comisión de Legislación y ahora en la de Hacienda".

"Cada vez que pedimos estas intervenciones, le solicitamos al oficialismo que le preste particular atención a los informes que pidió la primera Comisión. Esos, los hicimos con compañeros del área técnica y no se incorporaron al expediente, pese a que lo solicitamos. Y en la última de Hacienda, el concejal Neme hizo unos cambios. Nosotros venimos siguiendo todo paso a paso, prestándole particular atención a todo lo que tiene que ver con las zonas y con el rol del trabajador municipal", dijo.

"En esas modificaciones por parte del oficialismo, resaltamos en un principio el tema del canon. En el comienzo se hablaba de uno de 45 mil horas de estacionamiento medido que debía pagar la empresa contratista. Ante la advertencia que hicimos desde el STM, sumando que hoy, sin recursos, con poco personal, con el área desmantelada, estamos recaudando 450 mil horas por mes. Lo cual, ése era tan solo el 10% de lo que se abarcaba. Se modificó, se alegó un error de tipiado y se puso 450 mil. Lo mismo que hoy recauda la municipalidad sin tener lo necesario", siguió la referente.

Y agregó que "finalmente en la modificación de Neme, sostienen las 450 mil horas de estacionamiento medido pero este canon cambia a ser cuatrimestral. Otra cosa que nos llamó la atención fue que a principio de la licitación, pedían requisitos a nivel nacional para las empresas que podían presentarse pero luego se modificaron solo para lo local".

"Y una cosa más que nos sorprendió porque nosotros leemos todo, hasta la letra chiquita, fue que en el punto 27 inciso 3, del pliego de legislación se planteó que ante la reducción de las plazas propuestas, que son 3818 aproximadamente, había una reducción del canon del 5%. Y el 27 4, planteaba que si se ampliaba esa zona, también tendría un incremento del 5% cada 1.5 de ampliación. Ese desapareció, no existe. Si la zona se amplia, la empresa contratista solo va a pagar 450 mil horas de estacionamiento medido, cada 4 meses, recaude lo que recaude", mencionó desde el STM.

"El Ejecutivo tiene la potestad para ampliar las zonas por toda la ciudad, como se le cante. Nosotros denunciamos acá que queremos saber cuál es el beneficio que tiene la Municipalidad para la privatización del estacionamiento medido. Qué es lo que le da a la ciudad porque lo único que vemos es que le quita, recaudación, funciones y el poder al personal que hace el control del tránsito en la vía pública. La Municipalidad además de recibir un canon muy inferior a lo que hoy recauda, va a tener empleados municipales que van a trabajar para una empresa privada", concluyó Maio.