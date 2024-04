Luego de haber conseguido su aprobación en Comisión, la licitación pública para la implementación, puesta en marcha, gestión, administración y mantenimiento del estacionamiento medido, continuó este jueves con su paso por el HCD en sesión ordinaria. Sin embargo el tratamiento se interrumpió tras no haber permitido la presencia de la Banca 25.

Sobre esto, Verónica Maio, secretaria de higiene y seguridad del Sindicato de Municipales dialogó con El Marplatense y dijo: “Lo vivimos mucha tristeza, nos quedamos anonadados ayer con la noticia de que no nos habían autorizado la Banca 25. No podemos creer que se utilice hasta en la labor legislativa, el quórum propio y la mayoría que tiene el oficialismo en el Concejo Deliberante. Me parece una barbaridad, que no se le otorgue la palabra a las organizaciones, a los trabajadores y al pueblo en general. No nos dieron ningún argumento, solo un mail diciendo que nos dejaban para más adelante, en algún momento que quisieran tratarlo”.

“Los puestos de trabajo del personal de planta no están pero lo que si lo está es el cotidiano. Nosotros dejamos de trabajar para la Municipalidad para pasar a una empresa privada. El personal de la Dirección de Tránsito deja de trabajar para la Dirección de Tránsito en general y una gran parte de ese personal va a estar abocado a las tareas de control y de sanción en la vía pública”, sumó.

“Sin ninguna duda consideramos que el oficialismo impone su mayoría. Intervenimos en dos comisiones, pedimos la palabra, hicimos algunas observaciones incluso sobre los informes que habían pedido en la primera Comisión de Movilidad Urbana. Nos dieron el lugar para hablar, pero nos miraban como la vaca que ve pasar el tren”, siguió.

Con respecto al tema del vaciamiento del área, la referente expresó: "No hubo respuestas por parte del Ejecutivo, sino todo lo contrario y hasta lo negaron. A partir de que se tomó la decisión política de hacer la presentación para la privatización del estacionamiento medido, hubo una intención de vaciamiento absoluta.

Y agregó: “Primero desarmaron todo el equipo técnico que tenía espacio la dependencia y después sacaron personal y no actualizaron los teléfonos móviles que son con los que se trabaja en la calle”.

“Hoy estamos con escaso personal, sin teléfono y sin muchos elementos, tenemos una recaudación de 450.000 horas por mes de estacionamiento medido. El Ejecutivo a través del proyecto de licitación, proponía que la empresa pagara un canon de $45.000 mensuales, el 10% de lo que se recauda hoy sin nada. Después ante el llamado de atención que hicimos nosotros desde el gremio y desde los delegados, indicaron que había sido un error de tipeado y lo pasaron a $450.000 y en la última modificación que presentó el concejal Neme ese 450.000, no mensuales sino cuatrimestrales”, incluyó Maio.

“Además había otro punto en esta licitación que era si se aumentaban los espacios de estacionamiento medido, se incrementaba el canon pero hoy ese ítem se sacó y además, la Ordenanza autoriza al Ejecutivo a ampliar las zonas por donde se le dé la gana en toda la ciudad. Es una estafa por todos lados", concluyó secretaria de higiene y seguridad del Sindicato de Municipales.