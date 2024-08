Continúa el conflicto de trabajadores estatales en un marco del cese de contratos y el cierre de algunos organismos, tal como lo había anunciado el gobierno de Javier Milei al momento de asumir. En ese sentido, Ezequiel Navarro, secretario gremial de ATE dialogó con El Marplatense y explicó cuáles serán las medidas de fuerza a tomar el próximo 7 de agosto en Mar del Plata.

“En principio se está analizando pero el día 7 de agosto participaremos de la marcha de San Cayetano que organizan los movimientos populares. Esto será en reclamo de la cantidad de trabajadores que fueron despedidos desde que comenzó la gestión de Milei”, indicó.

"Hay políticas públicas que dejaron de aplicarse y a eso también tenemos que añadirle la cuestión salarial. Hubo un aumento que otorgó de un 3,5% y luego otro 3% para cobrar en dos meses, con lo cual la pérdida salarial que tenemos los trabajadores estatales a partir del 10 de diciembre a la fecha, no la habíamos tenido desde que recuperamos las paritarias", dijo.

"En principio la resistencia se dio para seguir manteniendo las fuentes laborales. El Presidente dijo claramente que venía a destruir el Estado y lo está haciendo. Cerró el INADI, el ENACOM, que quizás no es muy conocido pero generaba muchos ingresos a las arcas, se financiaba solo y ahora estamos pagando las consecuencias de que no exista más por ejemplo cuando alguien quiere reclamarle algo a las compañías de telefonía celular. Así que en principio participaremos de la marcha del 9 de julio pero todavía no confirmamos si habrá o no un paro. Será una jornada de protesta por el momento", finalizó el Secretario Gremial.