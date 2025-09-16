La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció su adhesión al paro nacional que se llevará a cabo este miércoles 17, en el marco de la Marcha Federal convocada por los universitarios en rechazo al veto a las leyes de Presupuesto Universitario y Emergencia Pediátrica.

Al respecto, Claudia Rey, secretaria general adjunta de ATE seccional local, le dijo lo siguiente a El Marplatense: “Acompañamos a nuestros compañeros de CONICET por la ley de financiamiento universitario, que el Presidente vetó y ese día se estaría tratando en el Congreso”.

Asimismo, es un “rechazo al veto de la política de salud a nivel nacional, que en este caso ha tenido una mayor convocatoria sobre el presupuesto del Garrahan, pero que obviamente afecta todos los organismos de salud que dependen del Estado Nacional.”

En cuanto a Mar del Plata, “es por el INAREPS con todo lo que vienen pasando los residentes, como la situación de sanidad de frontera, en el INE donde los compañeros están realizando asambleas para ver la modalidad que van a aplicar este miércoles”.

De modo que “en principio es la convocatoria a la Marcha Federal que convoca tanto a los compañeros de la universidad como los de salud”, concluyó.

