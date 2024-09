Trabajadoras de los baños públicos de las plazas de Mar del Plata se manifestaron ante la falta de cobro de los haberes correspondientes al mes de julio.

Al respecto, Mariana, una de las empleadas, comentó que “estamos con el inconveniente de que no cobramos hace un mes, supuestamente Julio se abonaba en agosto, aproximadamente el 20, ahora nos avisaron que tal vez el viernes puede llegar a ser que esté el cobro”.

Por otro lado, Blanca, una de las trabajadoras afectadas, contó que “nosotras somos de la Economía Popular, en el 2001 cuando vino la debacle, nos unimos y salimos a pelear por el trabajo que encontramos. Armamos la feria primero y en eso nos dimos cuenta que los baños estaban abandonados, los pedimos y se nos dio”.

A partir de ese momento, “siempre hemos ido renovando con todos los intendentes, sin embargo este año es la primera vez que nos sucede que e el mes de agosto no cobramos julio”, aseguró.

Asimismo, “con el Emsur siempre tuvimos buena relación, lo que pasa es que Montenegro, que creo que está adherido a la línea de Milei, recorta por los más débiles”.

De modo que “para nosotros esto significa muchísimo porque cuando no teníamos para comer, empezamos a luchar por un plato de comida y conseguimos esto que era un trabajo con el que nos fue muy bien”.

Respecto a la situación, resaltó que “nunca lo abandonamos, así que no sé qué le pasa. Esperamos que no quieran recortarnos también a nosotros. Tenemos un convenio renovado hasta el 2026, así que no sé cuál es el problema”.

Por último, Mariana aclaró que “Somos 27 personas trabajando en 10 plazas. El mes pasado se retrasaron cinco días, pero es la primera vez que no nos pagan un mes”.