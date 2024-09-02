trabajadoras municipales

El Municipio descontará el día a las trabajadoras que paren por el 8M

A través de un decreto, el Ejecutivo notificó al Sindicato de Trabajadores Municipales que se registrará la inasistencia de las empleadas que se sumen a la huelga por el Día Internacional de la Mujer. El STM y la CTA Autónoma repudiaron la medida.