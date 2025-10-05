Un fuerte temporal afectó este fin de semana a la provincia de Buenos Aires, con especial intensidad en el distrito de Olavarría, donde se registraron destrozos significativos.

Según informó Verte TV, las tormentas comenzaron tras la alerta naranja emitida el sábado por la tarde y estuvieron acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que alcanzaron los 89 kilómetros por hora alrededor de las 19:20.

En el club de Loma Negra, un árbol de gran porte cayó sobre el playón de básquet frente al estadio de fútbol. Además, en el predio de la Sociedad Rural, la carpa instalada para una fiesta fue destruida por el viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió para este domingo alertas amarillas por vientos para gran parte de la provincia, con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 75 kilómetros por hora.

El temporal dejó en evidencia la vulnerabilidad de algunas infraestructuras locales y obligó a las autoridades a mantener un seguimiento constante de la situación, mientras que los vecinos trabajan en la remoción de árboles y limpieza de calles para restablecer la normalidad.

Fuente: Dib