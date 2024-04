Unión de Mar del Plata logró el gran objetivo de la temporada: continuar jugando la Liga Argentina. Fue una definición angustiante donde dependió del resultado de Gimnasia de La Plata para salvarse, pero hoy es una realidad.

Una de sus figuras en toda la temporada y, además, jugador surgido de las divisiones formativas del club, Tomás Quinteros analizó todo este año de trabajo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “el equipo lo hizo llevadero, ir a entrenar no era tan duro, cuando te está yendo mal a veces no le pones tantas ganas, pero el equipo siempre entrenó al 100%. Hasta el último momento ninguno bajó los brazos, fuimos al frente y encontramos recompensa”.

Competir iba a ser muy difícil a lo largo del año y lo tenían en claro: “sabíamos que teníamos un equipo en cuanto a nombres, menor al resto. Teníamos menos fichas que los demás. El objetivo en un momento pasó a ser pelear abajo. Uno siempre quiere que le vaya bien al equipo, pero sabíamos que económicamente el club no iba a pelear con los de arriba. Éramos muchos jóvenes en el equipo, uno crece así, son momentos duros pero el objetivo era que se quede el club en la categoría y otros chicos quieran jugarlo en el futuro”.

Tanto Quinteros como Felipe Barrionuevo, son jugadores jóvenes que se hicieron cargo de la situación y fueron importantes para el grupo durante el tramo decisivo de la temporada: “Es meritorio lo que hicimos pero si no fuese por Ezequiel Santiago Medina como por los jugadores mayores que nos apoyan toda la temporada, no sería posible. Ellos en un momento nos dijeron que nos dejaban el espacio para crecer y dar la cara. Felipe con 19 años se hizo cargo del equipo, es un cararrota. Es gracias a todos y al club que confió en nosotros”.

En su primera experiencia dentro de la Liga Argentina, Quinteros experimentó un enorme crecimiento que le servirá también para su carrera profesional: “Lo que aprendí es que uno no puede relajarse nunca. Siempre parecía que todos los jugadores eran buenos, en el Federal el scouting pasaba por uno o dos jugadores, pero acá dejabas uno libre y te lo hacía pagar. En lo físico se siente mucho también por los choques y las cortinas. Hay que seguir entrenando para no quedar atrás de los demás. El roce mismo te hace crecer”.

Para Quinteros, el último partido ante Rocamora y el contexto para mantener la categoría no era fácil porque había toda una carga emocional. Pero una vez finalizado el partido sabían que seguían en la Liga Argentina aunque tenían delante al rival que había perdido la categoría con su público: “Fue una situación extraña porque tratamos de respetar al rival por el momento que estaba pasando. No queríamos festejar ni hacer nada delante de ellos ni de su gente. Fue un desahogo enorme, se nos hizo muy cuesta arriba toda la temporada y el partido, porque nos sacaron 15 o 18 puntos y podíamos descender. Me iba a doler mucho que Unión vuelva a bajar al Federal por lo que fue un desahogo muy grande”.

Había mucho en juego, sobre todo para alguien que se formó en la institución: “Desde los 2 años que entré al club, nunca jugué en otro lado. Cada vez que termina una temporada se hace difícil irse. Estoy tratando de descansar porque desde los Pre-Federales que los descansos son cortos. Quiero aprovechar este receso y luego pondré todo en la balanza. A Unión le tengo mucho que agradecer”.

EL POLIDEPORTIVO TUVO SUS CONSECUENCIAS

A principio de temporada, Unión tuvo que dejar su casa para ir a jugar al Polideportivo “Islas Malvinas” donde todo era muy distinto y también tuvieron que acomodarse a esa nueva realidad: “Nos costó mucho dejar de jugar en el club, terminamos con un gran invicto y pasamos al Poli con una cancha muy grande que queda enorme para la gente y para nosotros. Las distancias son distintas, los aros más duros y no entrenábamos mucho ahí. Nos costó cerrar partidos en ese contexto”.