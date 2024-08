La vida tiene idas y vueltas. Tomás Quinteros anunció días atrás que dejaba Unión después de toda una vida en el club, pero luego cambió de opinión y firmó la renovación con el equipo que jugará la Liga Argentina de la mano de Fernando "Tulo" Rivero.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el marplatense explicó los motivos de ese cambio de decisión: "mi intención en un principio, por una idea de querer crecer y tener una experiencia nueva, era irme. Los dirigentes del club y la insistencia del Tulo, junto al esfuerzo que hicieron todos, me convencieron de quedarme".

Si bien parecía el cierre de un ciclo para el club también, estará dentro de la reformulación del plantel a lo que tendrá que acomodarse toda la estructura del básquet profesional del club: "es casi todo nuevo, se fueron muchas piezas claves luego del ascenso y el buen ciclo. Ahora viene un técnico nuevo con una carrera muy importante, dirigiendo liga y en el exterior, es un gran técnico con peso en el básquet y la inclusión de un manager como Nico Lauría. El club está haciendo un esfuerzo para seguir profesionalizando el básquet".

Su continuidad junto con la de "Juani" Varas y Matías Carneglia era importante para mantener el ADN "celeste" en el grupo que se está conformando: "tuve una charla con el Tulo y dentro de todo lo que me remarcó una de las ideas principales fue continuar con gente que esté identificada con el club, le daba mucha importancia a eso y sus palabras me fueron convenciendo para darle también una mano a él".

El plantel está prácticamente armado aunque faltan algunas piezas importantes. Lo que tienen claro es que tendrán que construir su propia identidad y conocerse cuanto antes: "Está bueno el plantel que se está armando. El club está formando un buen equipo con gente joven que juega bien y vienen al club porque quieren estar acá, no porque no queda otra; esperamos tener una buena temporada y conocernos rápido para no tener un mal inicio".

Puede interesarte

Ya quedó atrás su intención de irse de Unión pero no fue un paso fácil de dar en ese momento: "cuando tomé la decisión fue durísimo. El día que se lo comuniqué a mi representante lloré todo el día porque no sabía como iba a continuar, estaba acostumbrado a estar en el club. Me replanteé muchas cosas, estaba el tema de las ofertas que fue un momento de estrés. Fueron semanas complicadas".