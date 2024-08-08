Tomás Quinteros: "El esfuerzo que hicieron todos me convenció para quedarme"
El jugador de Unión de Mar del Plata había anunciado que se iba del club, pero terminó firmando la renovación y explicó los motivos en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
El jugador de Unión de Mar del Plata había anunciado que se iba del club, pero terminó firmando la renovación y explicó los motivos en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
Tras sumar su quinta victoria al hilo y subirse a lo más alto de la tabla, Unión viajará a Pilar para mantener el liderazgo en La Liga Federal.