Instituto de Córdoba confirmó una nueva renovación de contrato de cara a la próxima edición de la Liga Nacional de Básquet y el marplatense Tomás Monacchi será parte del equipo una vez más. El alero surgido de Peñarol seguirá vistiendo los colores del conjunto cordobés por segunda temporada consecutiva.

A sus 25 años, Monacchi ha logrado consolidarse como una pieza importante en el esquema del equipo. En la última campaña, disputó 41 partidos con promedios de 5.6 puntos, 3.2 rebotes y 0.6 asistencias por encuentro, demostrando solidez defensiva, intensidad y compromiso, aspectos muy valorados por el cuerpo técnico y los hinchas.

“Estoy muy contento de seguir una temporada más. Instituto me recibió muy bien y me sentí muy cómodo. Es un club que siempre pelea todas las competencias y no tengo dudas de que tendremos una gran temporada”, expresó el marplatense.

El anuncio de la continuidad de Monacchi llegó junto a la del experimentado Nicolás Copello, Javier Saiz en la pintura y Leandro Vildoza lo que permite a Instituto mantener una base sólida de jugadores nacionales mientras trabaja en la reestructuración del plantel con la llegada del nuevo entrenador, Diego Vadell, y la reciente confirmación de su cuerpo técnico luego de la salida de Lucas Victoriano.

Con esta renovación, Monacchi sigue dando pasos firmes en su carrera dentro de la máxima categoría del básquet argentino, en un equipo que buscará recuperar protagonismo luego de llegar a la final de la Liga y perderla en séptimo juego.

