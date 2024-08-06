Tres marplatenses en la Pre-Selección Argentina

Néstor “Che” García dio a conocer la lista de jugadores pre-convocados para lo que será la próxima ventana FIBA camino al Mundial 2023 ante Venezuela y Panamá. Entre ellos se encuentran Luca Vildoza, Patricio Garino y Tomás Monacchi. Además, están los ex Peñarol y Quilmes: Campazzo, “Juani” Marcos,