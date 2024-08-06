Monacchi anunció que deja Peñarol
A pesar de que el club tenía intenciones de continuidad para el marplatense, dejará Peñarol pero seguirá compitiendo en la Liga Nacional.
A pesar de que el club tenía intenciones de continuidad para el marplatense, dejará Peñarol pero seguirá compitiendo en la Liga Nacional.
El alero marplatense renovó su vínculo con la “Gloria” cordobesa, que ya piensa en el armado del plantel para la 2025/2026.
El presidente de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el mercado de pases del "milrayitas" para la Liga Nacional confirmando los jugadores con los que tienen todo acordado.
El marplatense habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) horas antes del estreno en la Liga Nacional ante Olímpico de La Banda en el Polideportivo “Islas Malvinas”.
Néstor “Che” García dio a conocer la lista de jugadores pre-convocados para lo que será la próxima ventana FIBA camino al Mundial 2023 ante Venezuela y Panamá. Entre ellos se encuentran Luca Vildoza, Patricio Garino y Tomás Monacchi. Además, están los ex Peñarol y Quilmes: Campazzo, “Juani” Marcos,
El equipo de Villa María acordó la incorporación del jugador de Peñarol para el cierre de la fase regular y los playoffs de la Liga Argentina de Básquet. Será compañero de Joaquín Valinotti nuevamente.