Argentina comenzó de muy buena forma la segunda ronda de Qualifiers en la Copa Davis. En Groningen, Tomás Etcheverry venció por un doble 6-4 a Jesper de Jong y puso en ventaja al equipo nacional ante Países Bajos tirándoles toda la presión a los locales.

El segundo punto lo jugarán Francisco Cerúndolo y Botic van de Zandschulp esperando por un sábado con presencia marplatense a través de Horacio Zeballos junto a Andrés Molteni en el dobles.

En el primer set, rápidamente el argentino pudo hacer un quiebre y ratificarlo para ponerse 3-1 que era una buena manera de comenzar el partido. Sin embargo, el local empezó a mostrar buen tenis y a dominar el juego para igualar las acciones con otro quiebre. Etcheverry no se desesperó y siguió sosteniendo su ritmo para volver a quedarse con el servicio de De Jong y ponerse 5-3. Tuvo que luchar pero logró cerrar la primera manga 6-4 en su favor.

El neerlandés pareció salir decidido a no dejarlo crecer emocional y tenísticamente porque quebró rápidamente en el inicio del segundo set y se puso 2-0 arriba, pero “Tomy" le respondió con otro break. A partir de ahí, construyó con solidez un buen momento personal para volver a quebrar y buscar un 4-2 muy importante a esa altura del juego. Otra vez, el dueño de casa respondió con un quiebre y, para no ser menos, Etcheverry con otro que luego ratificó para el 5-3.

Tuvo un buen partido con solidez y buenos rendimientos para lograr un match point que primeramente no pudo aprovechar. Debió apelar a su servicio para tratar de quedarse con el primer punto de la serie. Tuvo un punto de partido allí también, pero respondió bien De Jong. El cuarto fue recién el vencido para el doble 6-4.

Una muy buena manera de comenzar la serie para Argentina que ahora tendrá a Francisco Cerúndolo como protagonista ante Botic van de Zandschulp en el segundo punto.