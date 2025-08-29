Kimberley sufrió una baja importante en medio de la Segunda Fase del Torneo Federal A luego de que se confirmara que su arquero Tomás Casas fue anunciado como nuevo refuerzo del Cobán Imperial, equipo que milita en la Primera División de Guatemala.

El futbolista se suma así a la lista de salidas recientes, donde también se confirmaron las partidas de Ezequiel Goiburu y Mateo Rinaldi, en un momento delicado para el “Dragón”, que todavía no consiguió sumar de a tres en este semestre.

La institución guatemalteca le dio la bienvenida en sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo: “El CSD Cobán Imperial le da la más cordial bienvenida al arquero argentino Tomás Casas, quien se incorpora a nuestra institución para defender con pasión y entrega nuestro arco. ¡Éxitos en esta nueva etapa vistiendo los colores de los Príncipes Azules!”

La salida de Casas representa un golpe sensible para el plantel dirigido por Mariano Mignini, que deberá reacomodarse rápidamente de cara a los próximos compromisos en el Federal A.

