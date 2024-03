Una toma de terrenos en Rauch entre Santa Cruz y Berutti alertó a los vecinos de la zona que se encuentra a metros del CIC Malvinas.

Este grupo de personas denunció en diálogo con El Marplatense que “pagamos a una cooperativa, la cual nos daba un lote para poder armar una vivienda en el futuro, pero desaparecieron y nunca nos dieron respuesta”.

Durante este periodo, que lleva más de siete años, “la cooperativa cambió tres veces de nombre mientras íbamos pagando la cuota en una oficina arriba de una importante galería del centro”.

Asimismo, "tenían una página web en internet, número de celular para comunicarse y ahora no se encuentra nada disponible", comentaron.

Respecto al terreno, dijeron que “hay un paredón que divide las viviendas con el espacio que era para el nuevo barrio. Esa casa está desde hace mucho tiempo, vimos cómo la levantaban, pero nunca quisimos tener problemas”.

“Íbamos a preguntar qué pasaba con nuestro terreno o la plata, pero nunca obtuvimos respuestas. Igualmente está en la misma que nosotros, no tiene papeles ni puede justificar a la dueña porqué está ahí”, agregaron.

En este contexto, “tomamos la decisión de tomar la tierra entre todos los que pagamos, cada uno agarró una parte del terreno”, contaron.

Por otro lado, resaltaron que la policía “nos quiere sacar, pero sin una orden” y que para desalojar “debés tener una orden fiscal que no puede existir si no ven una escritura de lo que está reclamando la dueña”.

A su vez, dijeron que “la jefa de la Comisaría 6ta nos quiso tirar los palos sin una orden, nos dijo que nos teníamos que ir. Tratamos de explicar, que nos entienda a nosotros que pagamos, perdimos, que no nos podemos ir como si nada. Hace 7 años venimos peleando por lo mismo”.

Respecto a la cooperativa y la relación con la dueña, expresaron que “tienen la escritura de su casa, la empresa la estafó a ella también, le sacó la escritura para conseguir un préstamo en el banco y ahora creo que ellos la tienen. Si no le devuelven la plata al banco, no la van a volver a tener”.

Por todo lo explicado, aseguraron que el objetivo es “mantenernos firmes, no nos vamos a ir si no obtenemos respuesta. Por lo menos que vengan con un papel a desalojar, porque si vienen a decirme que levante los palos, no lo voy a hacer”.

“La comisaría nos trata de ignorantes porque vos no podés venir sin una orden a decir tenés que levantarme todo esto, si la misma dueña no puede tocar el terreno”, agregaron.

“El terreno ya lo agarré y me pienso quedar hasta la última instancia. Si me presentan la escritura, bueno, tiene dueño y me iré, pero sino me voy a quedar y creo que todos mis vecinos están de acuerdo”, concluyeron.