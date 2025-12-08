Todos los ganadores del Martín Fierro de la Danza
APTRA realizó este domingo la primera edición del Martín Fierro de la Danza en el Golden Center, en una gala que reunió a más de 1200 invitados entre artistas, jurados y referentes del mundo de la danza.
El Martín Fierro de Oro fue para Eleonora Cassano y Julio Bocca. Aunque el actual director artístico del Teatro Colón no pudo estar presente, Cassano subió al escenario visiblemente emocionada para recibir el premio y recordar el recorrido compartido durante casi dos décadas. “Bailamos juntos muchos años y creo que marcamos un antes y un después”, expresó.
La gala fue conducida por Virginia Gallardo y contó con la participación de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien defendió la realización del evento y pidió valorar la cultura y el trabajo artístico. Durante su discurso se registraron inconvenientes técnicos en la transmisión, aunque la ceremonia continuó con normalidad.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Hernán Piquín, quien recibió el premio a la Trayectoria Artística en la Danza. También fueron distinguidos Aníbal Pachano, Cecilia Figaredo y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, en una velada que combinó homenajes, cuadros musicales y un memorial dedicado a figuras históricas de la danza.
GANADORES:
