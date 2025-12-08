El Martín Fierro de Oro fue para Eleonora Cassano y Julio Bocca. Aunque el actual director artístico del Teatro Colón no pudo estar presente, Cassano subió al escenario visiblemente emocionada para recibir el premio y recordar el recorrido compartido durante casi dos décadas. “Bailamos juntos muchos años y creo que marcamos un antes y un después”, expresó.

La gala fue conducida por Virginia Gallardo y contó con la participación de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien defendió la realización del evento y pidió valorar la cultura y el trabajo artístico. Durante su discurso se registraron inconvenientes técnicos en la transmisión, aunque la ceremonia continuó con normalidad.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Hernán Piquín, quien recibió el premio a la Trayectoria Artística en la Danza. También fueron distinguidos Aníbal Pachano, Cecilia Figaredo y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, en una velada que combinó homenajes, cuadros musicales y un memorial dedicado a figuras históricas de la danza.

GANADORES:

-Revelación Infantil en Danza Académica

-Dúo Infantil Destacado en Danza Académica

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Académica

-Intérprete Juvenil Destacado en Danza Contemporánea

-Intérprete Destacado en Danza Clásica Argentina

-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Jazz Lírico

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Escénica y Académica

-Interpretación Destacada en Danza Académica

-Ensamble Destacado en Danza Académica

-Ensamble Destacado en Danza Jazz Lírico

-Revelación Infantil en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Dúo Infantil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Ensamble Infanatil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Interpretación Juvenil Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Dúo Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Ensamble Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Interpretación Adulta Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Dúo Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

-Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

–Agrupación Destacada en Folklóre Escénico y Creación de Show

-Intérprete Infantil Destacada en Danza Árabe

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Árabe

-Intérprete Juvenil Destacada en Danza Árabe

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Árabe

-Intérprete Destacada en Danza Árabe

-Ensamble Destacado en Danza Árabe (adulto y mixto)

-Ensamble Destacado en Folklóre Árabe Tradicional

-Revelación Infantil en Ritmos Urbanos, Latinos y Danza Libre

-Dúo Infanto Juvenil Destacado en Ritmos Latinos, Urbanos y Bellydance

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Libre y Ritmos Urbanos

-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos

-Interpretación Juvenil Destacada en Ritmos Urbanos

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Libre

-Ensamble Juvenil Destacado en Ritmos Ubanos

-Interpretación Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos Adultos

-Interpretación Destacada en Ritmos Urbanos Adultos

-Dúo Adulto Destacado en Ritmos Latinos

-Ensamble Adulto Destacado en Danza Libre y Ritmos Latinos

-Ensamble Adulto Destacado en Ritmos Urbanos

-Ensamble Mixto Destacado en Danza Libre

-Ensamble Mixto Destacado en Ritmos Urbanos

