Comodidad: uno de los más grandes atractivos del set up gamer es que es sumamente cómodo. Tenés todo en un mismo lugar. Una buena silla gamer garantiza confort, sin mencionar que cuida tu postura.

Experiencia inmersiva: tampoco se puede dejar de lado que un set up gamer con los dispositivos correctos produce una experiencia muchísimo más inmersiva. Te sentirás como si estuvieses adentro de tu juego favorito, participando de la acción en vivo y en directo.

Rendimiento: como si lo anterior fuera poco, también es posible afirmar que, con un buen set up gamer, notarás grandes diferencias en tu desempeño. Jugarás mejor que nunca porque tendrás las herramientas para hacerlo. Tu rendimiento subirá de forma significativa al instante.

Precio: por último, no ignoramos que un set up gamer no es necesariamente económico. Sin embargo, es una inversión que uno realiza a largo plazo; esto quiere decir que cada centavo vale la pena.