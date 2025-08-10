El Torneo Oficial Femenino sigue desarrollando su etapa de Top A1 y A2 para tener prontamente definiciones respecto de aquellos que buscarán la lucha por el campeonato como así también de los que buscan mantener la categoría.

Esta tarde, tuvo lugar la quinta fecha del calendario donde Mar del Plata Club llegaba como líder y pudo mantener esa condición pero fue con un empate esta vez en su visita a CUDS en La Josefa. Los goles durante el partido fueron de Agustina Fernández Fantini y Morena Roselli para el 1-1 y el punto bonus en los penales australianos se lo llevaron las de Santa Celina por 2-1.

Por su parte, también igualaron en un gol IDRA y Trinity en un duelo entre el tercero y el cuarto de la tabla de posiciones que demostró cuan pareja está la lucha por ese lugar. Los goles fueron de Justina Villen para las tricolores y luego igualó Agostina Tito. El punto extra se lo llevó Trinity por 3-2 en los Shoot-Out.

El único partido que se definió en el desarrollo del mismo fue el que Banco Provincia le terminó ganando a Sporting por 2 a 0 con goles de Morena García González y Micaela Lazarte. Cotejo que inicialmente estaba programado para el Estadio Panamericano de Hockey y por un caño roto se reprogramó para la cancha del propio Banco Provincia.

En el Top A2, en tanto, ganaron los dos líderes y siguen conservando esa condición. Universitario viajó a Necochea y superó a Del Valle por un contundente 5-1; mientras que IAE Club hizo lo propio ante Polideportivo Villa Gesell por 2-1.

En el restante encuentro de la fecha, igualaron Once Unidos y Biguá 1-1 (goles de Daiana Salazar y Lucía Rubio; respectivamente). En los penales, las dirigidas por Matías Latcherre ganaron por 2-0.