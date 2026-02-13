El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación de actividades culturales para el fin de semana largo en distintos espacios gestionados por el Municipio. Las propuestas se desarrollarán hasta el martes en teatros, centros culturales y museos. La agenda completa puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/cultura.

Ads

En el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), hoy a las 21:00 llegará El Nazareno, versión folklórica basada en la leyenda de El Lobizón. Mañana a las 21:00 actuará la Orquesta Sinfónica Municipal bajo la dirección del maestro Guillermo Becerra. El domingo a las 21:00 se presentará Tango Furia y a las 23:30 De la esquina al Colón con Willy en el corazón. El lunes a las 21:30 tocará Helter Skelter, homenaje a The Beatles, y el martes a las 21:00 actuará la Orquesta Municipal de Tango dirigida por el maestro Julio Dávila.

En el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3108), hoy a las 21:00 se presentará Trasplante de hipocampo de Patricia Suárez. Mañana a las 21:00 será el turno de Epifanía teatral la demolición de Rodolfo Barone y Marcelo Bochor. El martes a las 21:00, Entre Cuerdas presentará Tríptico, un ensamble de música instrumental folklórica y andina.

Ads

Puede interesarte

El Museo Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998) realizará visitas guiadas hoy a las 12:00 y 14:00. Además, mañana de 16:00 a 20:00 y el lunes 16 de 10:00 a 14:00 se ofrecerán recorridos gratuitos con inscripción previa. Se recomienda concurrir con ropa adecuada y repelente, ya que parte del recorrido se realiza en el parque.

En la Casa Mariano Mores (Alem 2469), hoy a las 11:00 se llevará a cabo una visita guiada sobre la vida y obra del músico. Mañana se presentará El taller de Ignacio Orga, una propuesta musical y educativa.

Ads

La Villa Victoria (Matheu 1851) estará abierta de 16:00 a 19:00, con excepción del lunes que permanecerá cerrado y del martes que abrirá de 16:00 a 21:00. Hoy a las 21:00 se presentará El cuarto soda. Mañana a las 20:00 actuará la Orquesta Cumbia Grande. El domingo a las 20:00 se presentará Rebeca Flores. El lunes a las 19:00 se ofrecerá Con el fuego en las manos. De brujas a empoderadas y a las 21:00 Vidas paralelas, el mundo de Victoria Ocampo. El martes a las 20:00 subirá a escena La cacharro banda.

Puede interesarte

En Villa Mitre, el Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili (Lamadrid 3870) abrirá de 09:00 a 16:00, y sábados y domingos de 16:00 a 20:00. Durante el lunes funcionará de 14:00 a 19:00 y el martes de 10:00 a 16:00 con entrada gratuita. Se podrán recorrer muestras permanentes y temporarias, y el martes se realizará una charla del ciclo Historias de la Mar del Plata soñada, a cargo de Nicolás Luis Fabiani. Además, continúa la propuesta Batata en Villa Mitre, con actividades recreativas para niños.

El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099) estará abierto de 09:00 a 15:00 y sábados y domingos de 16:00 a 21:00. Mientras que el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (avenida Colón 1189) ofrecerá visitas guiadas mañana y una visita educativa para chicos hoy a las 19:00. El lunes y martes permanecerá abierto de 17:00 a 22:00.

Ads

El Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5) abrirá de 10:00 a 16:00, con visitas guiadas mañana a las 11:00 y 14:00. Allí se puede recorrer la muestra permanente sobre la historia rural regional y la exposición exterior Si estas paredes hablaran.