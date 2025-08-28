La pasión por la equitación volverá a encenderse este sábado 30 de agosto en Sierra de los Padres. Tras la reprogramación por el mal tiempo, ya está confirmada la cuarta fecha del Circuito de Iniciados Mar y Sierras, que se disputará en la pista de arena cubierta del establecimiento ecuestre Los Abuelos de Sierra de los Padres.

Con entrada libre y gratuita, la jornada promete reunir a los mejores binomios de Mar del Plata y la región en una competencia que contará con categorías desde 40 centímetros hasta 1 metro, y que además traerá como novedad los “campeonatos de alturas mixtas”.

El encuentro será también una cita clave: la fecha es puntuable para el Campeonato Federal 2025 de iniciados.

Para quienes no puedan acercarse, habrá una transmisión especial por YouTube a través del equipo de Pasión Ecuestre.

