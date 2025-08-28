Todo listo para una nueva fecha del circuito de salto hípico en Los Abuelos
El Circuito de Iniciados "Mar y Sierras" tendrá este sábado su cuarta fecha en el establecimiento ecuestre "Los Abuelos" de Sierra de los Padres.
El Circuito de Iniciados "Mar y Sierras" tendrá este sábado su cuarta fecha en el establecimiento ecuestre "Los Abuelos" de Sierra de los Padres.
Este movimiento quema muchas calorías y ayuda a oxidar grasa.
Lo advirtió a El Marplatense Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de la ciudad, quien reconoció como "muy particular" el escenario climático de este verano. No descartó que haya pérdidas, pero aseguró que serán en el mediano plazo y sin "volúmenes de consider