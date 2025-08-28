"Los fuertes saltos de temperatura provocan estrés en la cosecha"

Lo advirtió a El Marplatense Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de la ciudad, quien reconoció como "muy particular" el escenario climático de este verano. No descartó que haya pérdidas, pero aseguró que serán en el mediano plazo y sin "volúmenes de consider