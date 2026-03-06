Abel Pintos presentó “Todo de Mí”, su nueva canción, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El artista realizó el anunció mediante su cuenta personal de Instagram.

“Todo lo que busco ya es mío”, escribió el músico al compartir un adelanto del tema. En la publicación, además, expresó: “TODO DE MÍ. Nueva canción YA DISPONIBLE. Va para ustedes con todo mi amor. Si la escuchan, ¿me cuentan? Nos vemos en la música.”

El lanzamiento generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes en pocos minutos comenzaron a comentar y compartir la publicación celebrando el estreno del nuevo material.

Con este sencillo, el reconocido cantante y compositor continúa ampliando su repertorio y manteniendo un contacto cercano con el público, uno de los rasgos más distintivos de su carrera.

El tema ya está disponible en las principales plataformas digitales.

