Un violento episodio con armas de fuego ocurrido en el barrio José Hernández derivó en una serie de allanamientos realizados en las últimas horas, en el marco de una investigación judicial que continúa en curso.

El 11 de enero personal de la Comisaría Decimoprimera acudió a la intersección de Ayolas y Yapeyú tras un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego. En el lugar, los efectivos hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros y .45, además de constatar impactos de proyectil en una vivienda de la zona.

Como consecuencia del ataque, un joven de 20 años resultó herido de bala en la pierna derecha y se trasladó por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica.

A pesar de que la víctima no aportó datos sobre el ataque ni sobre el autor del mismo, personal policial llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales, relevamientos vecinales y el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales. Estas diligencias permitieron identificar al presunto imputado y establecer posibles domicilios vinculados a la causa, por lo que se solicitó una orden de registro domiciliario y detención.

Con los elementos reunidos, y a pedido de la Fiscalía N° 1, el Juzgado de Garantías N° 2 libró la orden correspondiente, que fue ejecutada en dos domicilios del barrio José Hernández con la colaboración del Grupo Departamental de Apoyo. Si bien no se logró dar con el imputado ni se hallaron armas de fuego, durante los procedimientos se procedió al secuestro de dos vehículos con pedido activo.

Se trata de una camioneta Volkswagen Amarok negra, con pedido de secuestro vigente desde el 5 de enero de 2026 a solicitud de la Comisaría Quinta, y de un automóvil Peugeot 208 GT blanco, con secuestro activo desde el 7 de septiembre de 2025, requerido por la Comisaría Primera. Además, se incautó documentación personal que permitió identificar al investigado como un hombre de 27 años, argentino y domiciliado en Mar del Plata.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien tomó conocimiento de los resultados de los allanamientos y dispuso el secuestro legal de los vehículos, mientras continúan las tareas investigativas para dar con el imputado.

De acuerdo a los registros oficiales, la víctima cuenta con antecedentes penales y contravencionales, entre ellos encubrimiento de motovehículo por supresión de numeración registral en 2023, infracción al Decreto Ley 8031/73 en 2024 y un allanamiento por robo agravado de motovehículo dejado en la vía pública en 2023. En tanto, el imputado registra antecedentes por infracciones al Decreto Ley 8031/73 en 2018 y 2020, y por encubrimiento en 2018 y 2021.

