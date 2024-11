El año está terminando y se empiezan a sacar conclusiones pensando en el 2025 y la planificación de aquellos deportistas que quieren seguir creciendo. El triatleta marplatense Tiago Muñoz cerró su 2024 y está de nuevo en la ciudad luego de vivir durante todo el año en México donde entrenó con el equipo de natación y triatlón “Alpha” en una experiencia completamente distinta para él.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), Muñoz indicó que “estuve viviendo 10 meses en México, entrenando ahí con un equipo de triatlón y el objetivo principal era el Panamericano que fue en marzo. Hicimos un campamento a la altura allá en Zacatecas. Pudimos obtener un cuarto puesto, lo que me dio la clasificación al Mundial. Lo veíamos medio lejos clasificar al Mundial, pero justo en esa carrera se dio todo también y quedamos muy bien preparados”.

Sabiendo que tenía por delante un muy buen objetivo, tuvo otra experiencia importante que fue pasar por Europa para entrenar: “me fui en julio, todo el mes a Europa y ahí pude rozarme y entrenar con gente la cual iba a encontrar en el mundial. He crecido muchísimo, tanto en el nivel deportivo como también en lo personal, porque yo acá vivía con mis papás, en mi casa no hacía nada, entonces allá tuve que empezar a cocinarme y demás. A nivel de atleta, gané muchísima, muchísima experiencia en estas últimas competencias, en una me caí, en otra pinché, en otra me perdí; me pasó de todo. Esas también son experiencias que te permiten aprender”.

Luego llegó el objetivo más importante del año que era el Mundial donde también tuvo una valiosa experiencia: “Me fue bien. Quizás no como esperaba porque tuve una muy buena natación, después salí en un grupo grande de chicos, pero el problema fue en el ciclismo que yo siempre me siento bien y tengo fuerza, pero esta vez no pude aguantar los grupos que se armaban ahí y me fui quedando. Corriendo, me fue bien, pero la carrera ya estaba lejos”.

Ahora replanteándose el futuro y como será su próximo año, anticipó que irá por una preparación similar en el norte del continente: "Seguramente ahora a fines de diciembre, principio de enero me voy a ir de vuelta para México porque el objetivo del año que viene son los Juegos Panamericanos Junior y quiero tener una buena pretemporada allá.