Siete marplatenses ternados a los Premios Olimpia 2024
Florencia Borelli, Horacio Zeballos, "Dibu" Martínez, Matías Dell Olio, Aylén Yardín, Franco Radziunas y Tiago Muñoz son los marplatenses que formarán parte de la velada de los Olimpia 2024
Florencia Borelli, Horacio Zeballos, "Dibu" Martínez, Matías Dell Olio, Aylén Yardín, Franco Radziunas y Tiago Muñoz son los marplatenses que formarán parte de la velada de los Olimpia 2024
El triatleta marplatense fue 17° en la Copa Continental de Triatlón que se disputó en Calima, Colombia.
El atleta de 17 años se quedó con el segundo puesto en la Copa Regional de Desarrollo Asunción 2023, tras terminar a tan solo 1 segundo del ganador de la prueba.