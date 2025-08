Thiago Almada ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. El talentoso mediapunta argentino firmó contrato hasta junio de 2030 y se sumará a la pretemporada del equipo de Diego Simeone el próximo lunes, en una apuesta del club por su desequilibrio, juventud y proyección internacional.

A los 23 años, Almada está ante la gran oportunidad de su carrera. Después de brillar en Atlanta United, donde fue campeón de la US Open Cup y elegido como el Mejor Jugador Joven de la MLS en 2022, recaló en Botafogo, club del mismo grupo empresarial (Eagle Football) que ahora lo ubica en LaLiga, en un movimiento estratégico para potenciar su perfil en el fútbol europeo.

Formado en Vélez Sarsfield, fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, y también obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Luego de la salida de Rodrigo De Paul al Inter Miami Almada se convierte en una pieza atractiva para el planteo ofensivo del Atlético, que busca renovar energías en el mediocampo.

Pero en su primera aparición mediática como jugador colchonero, Almada también captó la atención por otro motivo: el curioso origen de su apodo, “Guayo”. En una entrevista informal publicada por el club, el marplatense de nacimiento explicó entre risas:

“Viene de mi barrio… de chico me patinaba un poco la ‘ch’. No decía bien cuchillo, por ejemplo, y me pusieron Guayo”.