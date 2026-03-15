En los últimos meses comenzó a circular con fuerza en redes sociales el término therian, utilizado por jóvenes que experimentan una identificación simbólica, psicológica o vivencial con un animal no humano. El fenómeno, que se expande en videos, comunidades digitales y foros, genera interrogantes en familias y escuelas y es analizado por especialistas en educación y desarrollo.

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Desde la psicopedagogía, el abordaje se aleja de las interpretaciones simplificadas. “La rareza no es sinónimo de patología. Lo que debemos observar es si hay sufrimiento, aislamiento o pérdida del juicio de realidad”, explicó Giselle Granieri, licenciada en Psicopedagogía y directora de la carrera de Psicopedagogía de UFLO Universidad.

La especialista señaló que, en la infancia, identificarse con animales es una práctica habitual vinculada al juego simbólico. Según las teorías del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, durante el período preoperatorio -entre los 2 y los 7 años- el pensamiento es fundamentalmente simbólico.

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“El niño no está negando su humanidad. Está usando la metáfora para organizar su experiencia emocional. Eso es un indicador de que la función simbólica está activa”, indicó Granieri. En ese contexto, juegos como “ser un tigre” o “ser un gato” permiten elaborar emociones, ensayar roles y fortalecer la construcción de la identidad.

La especialista explicó que el fenómeno adquiere otra dimensión durante la adolescencia, etapa marcada por la búsqueda de identidad y pertenencia. De acuerdo con la teoría psicosocial de Erik Erikson, este período implica explorar diferentes formas de autodefinición, un proceso que hoy se ve amplificado por las redes sociales.

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“La pregunta no es si la identificación es extraña, sino si se sostiene el juicio de realidad y si la vivencia genera sufrimiento o aislamiento”, afirmó Granieri.

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En ese sentido, remarcó la importancia de distinguir entre metáfora y literalidad. “No es lo mismo decir ‘me siento como un lobo porque soy solitario’ que afirmar ‘no soy humano, soy un lobo’. La primera expresión mantiene el anclaje simbólico; la segunda puede requerir mayor análisis clínico si implica rigidez o desconexión de la realidad compartida”, explicó.

Los especialistas advierten que el fenómeno therian no constituye en sí mismo un trastorno según los manuales diagnósticos internacionales. Sin embargo, la presencia de angustia intensa, aislamiento social marcado o impacto en el rendimiento académico puede indicar la necesidad de acompañamiento profesional.

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“La tarea no es clasificar. Es sostener procesos. Escuchar sin ridiculizar, nombrar sin patologizar apresuradamente y mantener límites simbólicos claros”, sostuvo la directora de la carrera de Psicopedagogía.

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Desde esta perspectiva, la escuela cumple un rol clave al fortalecer el lenguaje, la capacidad narrativa y el pensamiento crítico. La inclusión -subrayan los especialistas- no implica validar de forma acrítica toda autodefinición, sino generar condiciones para que cada estudiante pueda elaborar su identidad en diálogo con otros y con la cultura.

El fenómeno también puede abordarse dentro del marco de la Educación Sexual Integral (ESI), que promueve la construcción de identidad, el respeto por la diversidad y el desarrollo del pensamiento crítico.

“Más allá de las etiquetas, lo que está en juego no es ‘ser o no ser un animal’, sino la manera en que cada sujeto construye su identidad en relación con otros. Y ese proceso, siempre, es educativo”, concluyó la especialista.