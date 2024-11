La presencia de Paul McCartney en Argentina sirvió no sólo de demostración de la vitalidad de uno de los artistas fundamentales de los últimos 60 años (y seguramente el artista vivo más importante que uno pueda ver en el presente), sino también para mantener viva una llama que en verdad nunca parece extinguirse: la de The Beatles y su repertorio inmortal, esas canciones que fueron tan modernas en su momento que aún lo siguen siendo. Y lo serán. La importancia de los cuatro de Liverpool está dada en que siguen siendo para el cine un material invalorable, fuente de revelaciones constantes. El próximo estreno del documental Beatles ’64 producido por Martin Scorsese es una nueva demostración de ese éxito interminable.

La relación de The Beatles con el cine está dada desde sus orígenes, con películas emblemáticas como Anochecer de un día agitado, Help! o Submarino amarillo que no sólo eran productos para explotar su fama, y recorrer sus canciones, sino además películas que retrataban un momento del arte donde la experimentación era clave. Son películas dispuestas al prejuicio, pero que incluso son arriesgadas en su reflexión sobre la fama y el rol de los artistas. Y, además, construyeron una estética propia que luego sería copiada y satirizada hasta por Videomatch.

Como decíamos, Beatles ’64 es un documental dirigido por David Tedeschi que se estrenará por la plataforma Disney+ el próximo 29 de noviembre. Allí se explora lo que ocurrió con su llegada el 7 de febrero de 1964 a los Estados Unidos para presentarse en el popular show de Ed Sullivan, plataforma de lanzamiento de la beatlemanía. Miles de fans los esperaban en el aeropuerto de Nueva York y su presentación en la televisión fue seguida por 73 millones de espectadores, el evento televisivo más visto de esa época.

Puede interesarte

Esta película incluirá imágenes inéditas de los documentalistas Albert y David Maysles, dos figuras indispensables del documentalismo norteamericano, y nuevas entrevistas a Paul McCartney y Ringo Starr.

El estreno de Beatles ’64 será un complemento ideal para lo que fue el estreno meses atrás de la versión remasterizada del documental Let it be de Michael Lindsay-Hogg, también disponible en Disney+. Si la nueva película producida por Scorsese muestra el momento más feliz del grupo, este documental registra el instante de la disolución, cuando dejó de ser una realidad para comenzar a convertirse en leyenda.

Let it be fue pensada como una forma de promocionar el nuevo álbum de The Beatles y terminó siendo el último registro de ellos cuatro funcionando como banda. De hecho, para cuando se estrenó comercialmente The Beatles ya había dejado de existir. Allí se incluye, por ejemplo, el mítico concierto en la terraza de la sede de Apple Corps en Londres en enero de 1969, uno de los momentos más icónicos de una banda por demás icónica.

Puede interesarte

Este documental fue producido por Peter Jackson, quien se ha obsesionado con los cuatro de Liverpool actuando como un verdadero antropólogo de la obra de The Beatles, recuperando material y reestrenándolo con la última tecnología de imagen y sonido. Lo mismo que hizo por ejemplo con la docuserie Get back, también disponible en Disney+.

Esta es una verdadera pieza de antología, dividida en tres capítulos de dos horas cada uno, en los que se comprimen más de 60 horas de material inédito y más de 150 horas de grabaciones de audio desconocidas. En Get back se puede ver a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ensayando su primer concierto en vivo en más de dos años, entre nuevas composiciones y la camaradería que aún mantenían.

The Beatles han estado en bandas sonoras, como referencia en múltiples películas (Danny Boyle hizo una como Yesterday, que demuestra básicamente que si no hubieran existido habría que haberlos inventado) y obviamente como una presencia constante en documentales musicales. Y lo estarán y lo seguirán estando, por ejemplo en un ambicioso proyecto que dirigirá Sam Mendes dividido en cuatro películas, cada una protagonizada por uno de los Beatles. Según se indicó, el director de Belleza americana planea contar historias interconectadas y diferentes acontecimientos que marcaron a la banda. En desarrollo ya está la que tiene por protagonista a George Harrison, aunque todavía no hay fecha de estreno posible.