Terror en Silent Hill: regreso al infierno es el principal estreno de esta semana en cines argentinos, a lo que hay que sumar otra propuesta de terror con la coproducción argentino-uruguaya El susurro, protagonizada por Luciano Cáceres, y el thriller de ciencia ficción Sin piedad con Chris Pratt y Rebecca Ferguson. Finalmente, se reestrena toda la trilogía de El señor de los anillos.

Terror en Silent Hill: regreso al infierno dirigida por Christophe Gans, con Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Evie Templeton.

-Marcado por un dolor que no logra dejar atrás, James Sunderland vuelve a Silent Hill en busca de Mary Crane, el amor que cree haber perdido. Sin embargo, el pueblo está irreconocible: oscuro, opresivo y habitado por figuras inquietantemente conocidas que parecen desviarlo de su objetivo. A medida que avanza, James comienza a dudar de lo que percibe y a preguntarse si aún está en la realidad o si ha descendido a un perturbador mundo gobernado por Jacob Crane.

Sin piedad dirigida por Timur Bekmambetov, con Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis.

-En un futuro cercano, un detective es señalado como el responsable del asesinato de su esposa. Con apenas 90 minutos para probar su inocencia, deberá enfrentar el juicio de una jueza de inteligencia artificial de última generación, a quien él mismo ayudó a defender en el pasado, antes de que la máquina dicte una sentencia definitiva.

El susurro dirigida por Gustavo Hernández, con Luciano Cáceres, Marcelo Michinaux, Ana Clara Guanco.

-Lucía y Adrián escapan de la violencia de su padre y se refugian en una antigua mansión. Allí, lo que parecía un escondite se transforma en una pesadilla cuando descubren una red de snuff y una oscura maldición que persigue a su propia familia.

El señor de los anillos: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey dirigidas por Peter Jackson, con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen.

-En la Tierra Media, Sauron impulsó la creación de los Grandes Anillos de Poder: tres para los Elfos, siete para los Enanos y nueve para los Hombres. Pero en secreto forjó el Anillo Único, destinado a someter a todos los pueblos. Cuando este objeto cae en manos del joven hobbit Frodo, comienza una travesía peligrosa para destruirlo. Acompañado por aliados de distintas razas, Frodo es perseguido por las fuerzas del mal, en una misión desesperada pero crucial para evitar la caída definitiva de la Tierra Media.