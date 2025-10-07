En el marco de una investigación por tres asaltos de dos motochorros armados en la zona del barrio Constitución, personal policial llevó adelante dos allanamientos en inmuebles ubicados en Bolívar al 10.600 y en Ghandi al 3200, aunque tan solo lograron secuestrar prendas de vestir, elementos utilizados en los hechos y un casco.

La pesquisa comenzó a partir de una serie de asaltos registrados durante septiembre. El primero ocurrió el 6, cuando un joven de 23 años que circulaba en moto junto a una amiga fue interceptado en Acevedo y Esquiú por dos delincuentes armados en una Honda XR blanca, quienes le robaron su rodado.

Días después, el 13 de septiembre, otro hombre fue sorprendido al llegar a su casa de José Ingenieros al 1600. Dos sujetos en una moto similar a una XR lo apuntaron con un arma y le robaron su Honda Wave, además de una mochila con pertenencias, entre ellas un iPhone 16 Pro.

También, el 17 de septiembre, una mujer de 29 años denunció que al llegar a su trabajo en Cataluña al 4500 fue abordada por dos hombres en moto, quienes la despojaron de su Honda Wave y escaparon hacia la avenida Tejedor. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el hecho.

Ante estos episodios, la Comisaría Séptima obtuvo órdenes de allanamiento. En la vivienda de Bolívar al 10.600, los efectivos secuestraron prendas de vestir y elementos que habrían sido utilizados en los robos, entre ellos una campera Nike azul, un chaleco, un buzo, zapatillas de distintas marcas y un casco negro con visor transparente.

En tanto, en el segundo domicilio, ubicado en Ghandi al 3200, no se encontraron elementos vinculados a la causa.

El fiscal Morán dispuso el secuestro de las prendas y la continuidad de la investigación judicial, con el objetivo de dar con los responsables de la serie de robos cometidos en esa zona ciudad.

Señalizadas, las tres ubicaciones en las que fueron cometidos los asaltos.