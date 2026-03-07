En el marco del Día de la Mujer, el barrio privado Terralar Único realizó la primera edición de “Encuentros en Terralar”, una iniciativa pensada para acercar a propietarias, potenciales compradoras y referentes al proyecto a través de una experiencia en contacto con el entorno natural.

La actividad se llevó a cabo durante este sábado por la mañana en el predio ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 398, en la zona norte de la ciudad, y reunió a más de 150 mujeres que participaron de distintas propuestas orientadas al bienestar y al intercambio.

La jornada comenzó con la recepción y acreditación de las invitadas, seguida por una entrada en calor y una caminata guiada por el barrio. El recorrido estuvo encabezado por la entrenadora y comunicadora Julieta Puente, quien acompañó a las asistentes durante la actividad.

Luego de la caminata, el encuentro continuó con un espacio dedicado al bienestar y la nutrición, y finalizó con un desayuno compartido que permitió a las participantes intercambiar experiencias y conocer más sobre el desarrollo.

Desde la organización destacaron que la iniciativa buscó que quienes aún no conocían el proyecto pudieran experimentarlo recorriendo sus espacios y visualizando cómo sería vivir en el lugar.

Terralar Único es un barrio privado en desarrollo que propone una forma de vida vinculada con la naturaleza y la planificación urbana, en una zona considerada estratégica para el crecimiento de la ciudad.

Según señalaron desde el emprendimiento, la actividad también puso el foco en el rol cada vez más relevante de las mujeres en las decisiones patrimoniales y de inversión familiar. En ese contexto, la propuesta apuntó a generar un espacio de encuentro donde la experiencia directa del lugar anteceda a la decisión de invertir o proyectar una vivienda.

La primera edición de “Encuentros en Terralar” forma parte de una serie de actividades que el desarrollo planea realizar para promover visitas guiadas y acercar a nuevas familias al proyecto.